Colpito da un ramo mentre potava una pianta, grave un agricoltore nel Reggiano

I carabinieri della stazione locale e il personale della medicina del lavoro stanno indagando per accertare la dinamica. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo era salito sopra una pedana di legno incastrata nelle forche del suo trattore per poter raggiungere i rami di una pianta da potare, quando è stato colpito da un ramo. A quel punto ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo con la schiena sui pneumatici del mezzo agricolo.Stava potando una pianta quando è stato gravemente ferito da un ramo caduto che lo ha colpito. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno a mezzogiorno a Castellarano, nel Reggiano. Vittima dell’infortunio un 65enne imprenditore agricolo che ora si trova ricoverato in serie condizioni, a causa dei diversi traumi subiti, all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dov'è stato trasportato dal personale del 118 che lo ha soccorso immediatamente.

