Bibbiano si mobilita per l'Ucraina: raccolta solidale nelle parrocchie

Solidarietà con il popolo ucraino: anche l’Unità pastorale di Bibbiano e Barco (Reggio Emilia) si mobilita per una raccolta di aiuti umanitari.

Grazie ad accordi con la comunità ucraina reggiana sono state definite le modalità di raccolta.

1) A Bibbiano, in parrocchia (via G.B.Venturi, 140) dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.00. Referente: Loretta Prandi, cell. 348-4101072

2) A Barco, all’Outlet del Riuso in via 24 maggio, 35/a nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 14 alle 19.

Referenti: Giannina (349-0609787) e Luigi (333-2748388).

Si raccolgono barattolame (minestroni e similari, legumi e similari, carne in scatola, tonno, sgombro e così via), the, caffè solubile, latte in polvere, prodotti liofilizzati, zucchero, biscotti, prodotti da forno, pasta, riso e loro similari.

Inoltre occorrono indumenti caldi (giubbotti, giacche a vento, piumini, cappotti ben tenuti e puliti e/o nuovi), impermeabili, calze invernali, guanti monouso, cappelli, sacchi a pelo, pile e torce elettriche, bende, disinfettanti, antidolorifici Tachipirina, Oki, Efferalgan e loro similari.

Tutto il materiale verrà poi conferito al centro di raccolta ucraino a Reggio nell’Emilia in via Turri,69/a. La stessa comunità ucraina si occuperà, quindi, del trasporto e della consegna ai destinatari.

Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, commenta: “Ringrazio di cuore don Wojciech e l’intera comunità pastorale di Bibbiano e Barco per essersi attivata immediatamente nell’esprimere una vicinanza vera e concreta al popolo ucraino. Sono certo che, ancora una volta, la comunità bibbianese saprà dimostrare la sua grande e sincera solidarietà”.

Foto d'archivio: aiuti per l'Ucraina raccolti in Italia