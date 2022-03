Cantieri sulla A15: un sabato di code e disagi per chi si dirige verso il mare

La bella stagione è alle porte, e in Autocisa le code rifioriscono: fra Borgotaro e Berceto quattro chilometri di coda per lavori in corso rendono purtroppo disagevole questo bel sabato di sole a tanti automobilisti.

Le auto procedono a passo d’uomo, e, nella colonna di vetture, non mancano gli incidenti.

Due SUV (un Volkswagen e un Toyota) si sono toccati mentre procedevano nella coda, fortunatamente a bassa velocità. Non si registrano feriti. Ma l’umore degli automobilisti è nero.