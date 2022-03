Ucraina, la sindaca di Cavriago: "Il busto di Lenin è simbolo di pace"

«Il busto di Lenin in questo momento rappresenta assolutamente un simbolo di pace. Restituirlo? Non c'è proprio alcun motivo ed è sempre la sua storia a dimostrarlo. E’ un elemento che fa parte della storia della nostra comunità». Parole di Francesca Bedogni, sindaca di Cavriago (Reggio Emilia), paese dove da anni campeggia il busto di Vladimir Ilich Uljanov 'Lenin' attorno al quale si ritrovano 'rossì da tutta Italia.

Intervistata dalla Gazzetta di Reggio, la prima cittadina di Cavriago spiega che la posizione della comunità «è chiara ed è stata espressa all’unanimità da una mozione votata da tutte le forze politiche del consiglio comunale. Cavriago condanna questa guerra e si mobilita per l’accoglienza dei profughi ucraini». Il busto «per Cavriago rappresenta il fatto che questa comunità ha sempre guardato fuori dai confini del proprio paese. Ciò non deve passare assolutamente, a dispetto di coloro che cercano di farlo, è che ci sia una parte della nostra comunità che approvi le politiche espansionistiche di Putin. Quel busto, e la sua storia lo dimostra, rappresenta altro per noi cavriaghesi: è la storia di un gemellaggio, di un patto di amicizia. Non è affatto un sostegno alla politica putiniana, come qualcuno sui social vuole far credere».