Cade dalla scala mentre taglia una pianta, gravissimo. Ricoverato al Maggiore

PIACENZA (ITALPRESS) - Gravissimo infortunio questa mattina a Castell'Arquato, in provincia di Piacenza. Un giardiniere di 49 anni era al lavoro in una abitazione. Pare fosse su una scala per tagliare un ramo che, staccandosi, lo avrebbe colpito alla testa. L'uomo avrebbe perso l’equilibrio, compiendo un volo di quattro metri. È stato soccorso dai sanitari del 118, sul posto anche con l'eliambulanza, che lo hanno trasportato nei reparti di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell’infortunio è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.