Sfondano la porta del negozio con il furgone e rubano una dozzina di biciclette

Albinea. Poco prima delle 3 di oggi i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza su input dell'operatore in servizio al 112 allertato dall’attivazione dell’allarme di furto, intervenivano in località Barcaccia del comune di San Polo d’Enza curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di una rivendita di bicilette.

Sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che i ladri, mediante l'utilizzo di un furgone, sradicavano la porta d’ingresso e si introducevano all'interno dell'attività commerciale asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una dozzina di mountain bike. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno, nell'ordine di varie decine migliaia di euro, è in corso di esatta stima.

Sulla vicenda i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza competenti per territorio hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.