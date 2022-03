Schiaffo al sindaco (nel Modenese): denunciato l'aggressore

Uno schiaffo al volto, da parte di un cittadino, che gli e costato un taglio allo zigomo - probabilmente a causa degli occhiali che indossava e che sono volati via - e le cure del Pronto Soccorso. Protagonista della vicenda - che ha visto denunciato l’aggressore ai Carabinieri di Concordia - è Carlo Casari, sindaco di San Possidonio, nel Modenese raggiunto dalla solidarietà dei vertici del Pd provinciale per quanto accaduto.

I fatti - così riporta la 'Gazzetta di Modena» - risalgono al tardo pomeriggio di martedì quando un residente nella cittadina emiliana, entrato in Municipio, inizia a urlare verso alcuni dipendenti comunali e poi, quando il sindaco si avvicina per comprendere le ragioni del trambusto e chiedere spiegazioni, lo colpisce in viso con uno schiaffo che fa volare via gli occhiali e lascia una ferita sulla guancia del primo cittadino che viene portato in Pronto Soccorso per le medicazioni del caso.

Nei confronti dell’aggressore - che non sarebbe nuovo ad atteggiamenti 'esuberantì - è così scattata la denuncia mentre il sindaco è stato raggiunto dalle parole di conforto del segretario del Pd della provincia di Modena, Roberto Solomita

«Ho chiamato il sindaco di San Possidonio Carlo Casari, per esprimergli solidarietà e vicinanza, come collega e rappresentante del Pd - ha osservato oggi in una nota -: è un’altra storia emblematica del carico di tensione che vivono quotidianamente gli amministratori, sempre più vittime incolpevoli del livello di aggressività che serpeggia nelle nostre comunità e si scarica contro i rappresentanti delle istituzioni. In democrazia il diritto al dissenso è inviolabile - conclude il segretario Dem modenese - ma la violenza non è mai giustificata. Proprio perchè siamo in democrazia condanneremo sempre la violenza in tutte le sue forme».