Un altro furto nel Reggiano tre giorni dopo quello alla Bardiani

Tre giorni dopo il furto di 18 bici e accessori preziosi ai danni della squadra professionistica di ciclismo Bardiani Csf Faizanè a Cavriago di Reggio Emilia, i ladri colpiscono un’altra società ciclistica, a Rubiera, sempre nel Reggiano.

Nella notte hanno svaligiato i magazzini della Ciclistica 2000 Litokol, portando via materiale tecnico per bambini, attrezzature, guanti, caschi e pompe da bicicletta che erano custodite in una casetta a pochi passi dalla pista di avviamento al ciclismo, nell’area sportiva di fianco alla sede dell’azienda Tetra Pak.



Il team manager William Tondelli - come spiega in una nota la stessa società - ha presentato immediata denuncia ai carabinieri. «Non è la prima volta che ci capitano disavventure del genere - ha detto il presidente Ruggero Rivi - Abbiamo già chiesto in passato al Comune di Rubiera, l’installazione di telecamere per sorvegliare l’area e oggi lo richiediamo a gran voce».