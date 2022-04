Condannata a oltre 3 anni la "bulla" che aveva picchiato e rapinato una minorenne reggiana

Offesa, derisa, picchiata e rapinata. Questo il “calvario” che, nell’estate del 2016, ha dovuto affrontare una studentessa minorenne reggiana ad opera di una neo 18enne. La "bulla", accompagnata da due amiche partecipi e divertite, aveva agito per far valere la sua prepotenza e sentirsi più forte nei confronti della giovane vittima, presa per i capelli, gettata a terra e colpita a calci e pugni.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, questo episodio di bullismo al femminile è avvenuto alla stazione ferroviaria di un comune della Bassa reggiana dove la vittima si trovava in attesa del treno. Raggiunta dalla 18enne è stata offesa e picchiata e rapinata del portafoglio (con documenti e una cinquantina di euro in contanti) mentre le due amiche fungevano da spettatrici divertite. La minorenne, in lacrime, ha raccontato l’accaduto ai genitori che prima l'hanno accompagnata in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi per un evidente tumefazione a zigomo e tempia, e poi a denunciare i fatti ai Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano.

I Carabinieri sono risaliti all’identificazione delle tre ragazze anche grazie ai profili Facebook. Per l’odierna 24enne (all’epoca 18enne) è arrivata la condanna il 26 giugno scorso dal Tribunale di Reggio Emilia a 3 anni e 2 mesi di reclusone per concorso in rapina aggravata e lesioni personali. La sentenza è divenuta esecutiva il 17 ottobre 2021 e ha visto la Procura reggiana emettere l’ordine di esecuzione per la carcerazione, eseguito dai militari della stazione di Novellara l'altra mattina. La ragazza è stata trovata nell’abitazione dei genitori e condotta in carcere per l’espiazione della pena.