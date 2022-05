Superenalotto, centrato un 5 da 109 mila euro nel Reggiano

Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, il Jackpot vola a 198,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì 3 maggio, rileva agipronews, sono stati però centrati due punti "5" da 109.021,80 ciascuno, a Carbonate (CO) presso il Bar Pasi in via Volta 46 e a Casalgrande (RE) presso il punto vendita Tabaccheria in Via Karl Marx 1 L, entrambi con una Schedina 5 Pannelli. Da segnalare anche due "4 stella" da 37.003 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).