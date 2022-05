Rissa fra stranieri a Casalmaggiore: tre denunciati, uno è di Parma

Uno straniero residente a Parma e altri due che abitano a Mantova sono stati denunciati per una rissa avvenuta sabato pomeriggio a Casalmaggiore. I carabinieri sono intervenuti in via Galluzzi, dove si stavano affrontando diverse persone. Alcuni uomini sono fuggiti all'arrivo dei militari ma tre sono stati fermati. E uno di loro era ferito: è stato medicato al pronto soccorso. Alla fine tre stranieri, fra 23 e 32 anni, sono stati denunciati.