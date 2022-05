"Era sul prato": restituita ai carabinieri di Reggio la medaglia dello scudetto di Pioli

Scudetto al Milan con un dispiacere per Stefano Pioli. Sul manto erboso dello stadio Tricolore, nell’euforia della festa con calciatori, dirigenti e tifosi, era scomparsa la medaglia che viene data alla squadra vincitrice del campionato, che l'allenatore rossonero si era appena messo al collo. La Lega di Serie A aveva subito fatto sapere che era pronta a consegnargliene una nuova. Ma poco dopo, sui social, un tifoso ha pubblicato sul proprio account di Instagram l’immagine della medaglia e la scritta «Grazie Pioli». Oggi il felice epilogo con la medaglia che è finita nelle mani dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia. Tre ragazzi, stando a quanto dichiarato, avrebbero rinvenuto la medaglia ieri sul manto erboso, in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi, durante i festeggiamenti. I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel Reggiano, si sono presentati in caserma e assistiti dall’avvocato Alessandro Conti del foro di Reggio Emilia, hanno consegnato la medaglia ai carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire i fatti.