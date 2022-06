Piadena, il piccione entra nell'auto e causa un incidente

La causa dell’incidente? Un piccione. Entrato dal finestrino, ha spaventato la conducente che ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada abbattendo quattro paletti della pista ciclopedonale.

Lo schianto, singolare per le ragioni che lo hanno innescato, si è verificato a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, e l'automobilista, al volante di una Fiat 600 se l’è cavata con qualche escoriazione. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per i rilievi di legge, hanno trovato il volatile ancora nell’abitacolo della vettura.