Nubifragio: alberi sui binari, rallentamenti treni nel Piacentino

Alberi caduti sulla ferrovia e apparati tecnici danneggiati dalle scariche elettriche per via del violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio nel Piacentino. Il bilancio, comunica Ferrovie dello Stato, è che la circolazione ferroviaria sta subendo rallentamenti sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Fiorenzuola e nel bacino cremonese. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Il maltempo ha provocato alcuni rallentamenti anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna.