Il "parmigiano" Mautone nuovo comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Reggio Emilia

Cambio al vertice del Reparto operativo dei carabinieri di Reggio Emilia, con il tenente colonnello Aniello Mautone che subentra al tenente colonnello Stefano Bove, trasferito a Bruxelles dove ricoprirà un incarico nell’ambito della European Union Military Staff.

Mautone, 54 anni, vanta una lunga carriera nelle file dell’Arma. Esperto di antimafia e di criminalità organizzata, da giovanissimo ha frequentato la Scuola Militare 'Nunziatellà di Napoli, per poi entrare, nel 1987, nell’Accademia Militare di Modena. Nel 1991, con il grado di tenente, viene assegnato prima all’allora Battaglione carabinieri 'Lombardià, poi prosegue la carriera militare comandando il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Parma, poi Sassuolo e Giugliano, in Campania. Dopo un periodo alla sezione analisi criminale dell’Ufficio criminalità organizzata del Comando generale, assume il comando del nucleo investigativo dei carabinieri di Parma, poi quello dell’Ufficio Comando del Comando provinciale di Modena e quello del Reparto operativo di Mantova.

Prima dell’odierno incarico è stato, per cinque anni, Capo sezione operativa della Dia di Bologna, dove si è occupato prevalentemente di criminalità organizzata. Diverse anche le sue esperienze all’estero.