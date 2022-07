Auto finisce in un campo nel Piacentino: muore il conducente

Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Piacenza, lungo la via Emilia Pavese, nel comune di Sarmato. Era alla guida di un’auto quando, forse per un malore improvviso, la vettura è uscita di strada finendo in un campo. I soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non sono riusciti a salvarlo.