Marina di Carrara, 35enne trovato morto in mare, ipotesi urto contro uno scoglio

Il corpo senza vita di un 35enne carrarese è stato ritrovato ieri pomeriggio in uno specchio di mare al confine tra i comuni di Massa e di Carrara (Massa Carrara), vicino a degli scogli. A notarlo è stata una turista, come riportano le cronache locali, che ha subito dato l’allarme. Sul corpo del giovane sono stati ritrovati alcuni gra ffi ed ematomi compatibili, secondo una prima ricostruzione dei fatti, con l’urto avvenuto sugli scogli.

E poiché proprio su uno scoglio è stato ritrovato il cellulare del ragazzo, e gli altri suoi effetti personali, secondo gli inquirenti il giovane potrebbe essersi tuffato incautamente e aver sbattuto contro una roccia, perdendo i sensi per poi affogare. A stabilirlo con certezza, in ogni caso, sarà l'autopsia disposta sul corpo, a Pisa, nelle prossime ore. Sul posto ieri, oltre agli agenti della polizia anche i militari della capitaneria di porto per tutti i rilievi del caso. All’arrivo del 118, invece, il gio vane carrarese era già deceduto.