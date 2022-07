Addio a don Cilloni: decano dei preti reggiani, aveva 98 anni. Scoprì Iva Zanicchi

È morto don Erio Cilloni, ex parroco di Bibbiano e decano del clero di Reggio Emilia-Guastalla. Il sacerdote aveva 98 anni. Appena un mese fa aveva festeggiato con i parrocchiani i 75 anni dall’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 29 giugno 1947, e il suo compleanno (era nato a San Polo d’Enza il 30 giugno 1924). Dopo i primi incarichi in diocesi, dal 1952 al 1962 fu parroco di Ligonchio, poi per cinquant’anni a Bibbiano, dal ’62 al 2012. Il sacerdote l’anno scorso aveva ricordato, ospite su Canale 5, i suoi anni a Ligonchio; in studio anche la cantante Iva Zanicchi, che da bambina fu sua parrocchiana. In quella occasione la Zanicchi rivelò che fu proprio don Cilloni a incoraggiarla nel canto.

Il rosario sarà celebrato lunedì 1° agosto alle 20,30 in chiesa a Bibbiano, dove martedì 2 agosto alle 9 si svolgerà il funerale.