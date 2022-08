Danni in tutta la Versilia: alberi in strada a Marina di Massa, paura a Forte dei Marmi - Video

Forti danni da maltempo e paura questa mattina anche in Versilia. Come mostrano i video inviati dal giornalista della Gazzetta di Parma Pierluigi Dallapina, a Marina di Massa la forza del vento ha fatto cadere due oleandri in via Pontremoli; sulla strada che porta al lungomare ci sono anche pezzi di alberi. Il vento ha abbattuto alcune cabine sulla spiaggia a Marina di Massa davanti all'ex colonia Fiat.



Attorno alle 10,20 il maltempo si è abbattuto fortissimo su Forte dei Marmi. Velocemente il cielo si è oscurato, è arrivato un vento caldo dal mare, poi la pioggia è caduta sempre più forte. E la gente per strada ha cercato riparo in particolare nei negozi.

In tutta la Versilia ci sono allagamenti, negozi allagati e tetti di stabilimenti balneari scoperchiati.