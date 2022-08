Capotreno aggredita in servizio a Piacenza: arrestato un nordafricano in fuga sui binari

Un capotreno donna in servizio a bordo del treno 3921 diretto ad Ancona è stata picchiata e malmenata da un uomo di origine nordafricana. La Polizia ferroviaria ha fermato l'uomo nonostante il tentativo di fuggire lungo i binari. "Capotreno aggredita da un africano sul treno in partenza da Piacenza, città ancora sconvolta dal recente stupro - commenta il leader della Lega Matteo Salvini - non vediamo l’ora di restituire serenità e regole agli italiani, come già avevamo fatto quando al Viminale c'era la Lega. Nei primi cento giorni di governo riporteremo alla luce i Decreti Sicurezza smantellati sciaguratamente da Pd e 5Stelle".