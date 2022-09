Malore fatale per un fungaiolo di 83 anni al Passo dello Zovallo

Malore per un fungaiolo di 83 anni di Piacenza mentre stava andando alla ricerca di funghi . L'uomo si trovava sul sentiero 001 che dal Passo dello Zovallo porta al lago Nero e l'allarme è stato dato da alcune persone presenti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti diversi volontari del Saer delle stazioni di Monte Orsaro, Monte Alfeo e Stazione Tigullo. Calati dall'EliPavullo hannp raggiunto l'anziano, tentando di rianimarlo insieme ai militi dell'assistenza pubblica di Valnure e al personale sanitario dell'elicottero ma per l'uomo non c'è stato nulla fare.

Dopo aver constatato il decesso e aver effettuato le procedure previste dalla legge, il personale del Saer ha trasportato la salma fino alla strada, dove è stata affidata ai servizi di onoranze funebre. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bobbio e I carabinieri di Piacenza.