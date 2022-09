Cacciatore colpito accidentalmente durante battuta, ferito

Un cacciatore è rimasto ferito al volto durante una battuta di caccia stamattina nel Reggiano, colpito presumibilmente in maniera accidentale da un altro cacciatore che ha sparato col fucile. L’incidente è avvenuto in via Rio Brianzola, nelle colline di Castellarano, nel comprensorio ceramico in provincia di Reggio Emilia.

La vittima è un 60enne che è stato soccorso e poi portato al Policlinico di Modena dov'è stato ricoverato in prognosi riservata anche se non risulterebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica - al momento l’ipotesi è di un incidente - indagano i carabinieri di Castellarano coordinati dalla Procura reggiana diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci.