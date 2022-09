Saman, un patto del silenzio tra parenti: "Giurarono sul Corano"

I parenti di Saman Abbas avrebbero stretto un accordo tra loro, «con giuramento religioso sul Corano», che imponeva il divieto di rivelare ad altri il nome dei partecipanti al delitto e le modalità dell’omicidio della ragazza pachistana, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dal 30 aprile 2021.

La circostanza emerge dagli atti dell’inchiesta dei carabinieri e della Procura reggiana, depositati in vista del processo a cinque familiari, i due genitori, uno zio e due cugini, che prenderà il via a gennaio 2023. Come riportano Il Resto del Carlino e la Gazzetta di Reggio sarebbe stato uno degli imputati, il cugino Ikram Ijaz, a confidarlo ad altri detenuti nel carcere di Reggio Emilia e a marzo 2022 il racconto è finito in un’annotazione della polizia penitenziaria.

Lo stesso Ikram, come già avvenuto in altra occasione, ha detto ai compagni di detenzione di aver partecipato al delitto e ha aggiunto che insieme a Danish Hasnain, zio di Saman pure lui arrestato, avrebbero dovuto assassinare anche il fidanzato della giovane, a completamento della missione. Secondo le indagini Saman, il cui corpo non è mai stato trovato, è stata uccisa perchè aveva rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan e voleva vivere la propria vita.