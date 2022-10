Getta la droga a terra per sfuggire al controllo di fronte a un locale di Cremona: scoperto 33enne del parmense

Ha cercato di gettare la droga che aveva a terra, in centro a Cremona. Per questo è finito nei guai un 33enne di origine straniera, residente nel Parmense. Nel fine settimana, infatti, il capoluogo lombardo è stato al centro di numerosi controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Cremona, con il supporto dei carabinieri del NAS della stessa Cremona e dei Cinofili di Orio al Serio (Bergamo). In particolare sono stati controllati i locali pubblici con l’impiego di cinque pattuglie, una delle quali era in abiti civili. Nel corso del servizio sono state controllate 37 persone, 25 veicoli e sono state effettuate tre perquisizioni nei confronti di persone che potevano detenere stupefacenti. Uno di questi, era proprio il 33enne di origine straniera residente in provincia di Parma sul quale gravano diversi precedenti di polizia.

L’uomo è stato raggiunto e bloccato dal cane antidroga in piazza della Pace di fronte a un locale pubblico. Il 33enne a quel punto ha gettato un involucro a terra ma il suo maldestro tentativo è stato vano. E’ stato infatti fermato dai carabinieri e segnalato alla Prefettura come assuntore dal momento gli sono stati trovati 0,7 grammi di hashish.

p.p.