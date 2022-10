Trasporto pubblico gratuito per gli under 14, "Salta su" esteso alle scuole private

Si allarga ancora la platea di giovani emiliano-romagnoli che potranno usufruire del trasporto pubblico gratuito nel tragitto casa-scuola grazie all’iniziativa della Regione ‘Salta su’.

L’assessorato regionale alla Mobilità e Trasporti ha infatti stabilito che nell’elenco di chi ha diritto all’abbonamento gratuito saranno inseriti anche gli studenti under 14 che frequentano istituti privati non paritari (elementari e medie) che assolvono l’obbligo scolastico.

Naturalmente, la condizione è che questi istituti siano iscritti al Registro delle scuole non paritarie dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna.

La ragione della iniziale esclusione di questi istituti era prettamente tecnica: l’elenco degli istituti scolastici inizialmente inseriti nell’applicativo derivava dall’estrazione del database del Ministero dell’istruzione, dove non sono inserite le scuole private non paritarie.

La Regione ora ha invece scelto di considerare il fatto che la regolare frequenza di corsi presso istituti non paritari, purché inseriti nel Registro regionale (anche se non rilasciano titoli di studio on valore legale), possa essere di aiuto per l’assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte degli studenti. E quindi vada incentivata.