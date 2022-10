"Io sono mia": parliamo tra donne

Incontri per parlare e confrontarsi al Centro culturale Mavarta a cura dell'associazione Nondasola:



martedì 11 ottobre 2022, ore 18.30 La responsabilità delle parole con la dott.ssa Alessandra Campani e dott.ssa Elisa bianchi

venerdì 21 ottobre 2022, ore 18.30 A che punto siamo nella giustizia? con avv. Federica Ricco’ e avv. Sarha Mineo

martedì 8 novembre 2022, ore 18.30 La responsabilita’ delle parole con la dott.ssa Alessandra Campani e dott. ssa Elisa Bianchi

martedì 15 novembre 2022, ore 18.30 Abitare il centro antiviolenza con dott. ssa Rosalba Palermo e Cristel Dicembre

Gli incontri si svolgono dalle ore 18. 0 alle ore 20.30 Centro culturale Mavarta, via Piave 2, Sant' Ilario d' Enza (Re). Iscrizioni e info: tel. 0522 672260 - whatsapp 3397758364 - Associazione nondasola: 0522 585643 - www. nondasola. it - info@ nondasola. it

Mentre sabato 15 ottobre 2022, ore 15.30 si svolgerà incontro pubblico, sempre al centro Mavarta, sull'«Autonomia e cura del denaro pratiche di libertà»

Introduce l'incontro l’Assessore al Welfare e al Volontariato Anna Giangrandi, coordinano gli interventi Antonella Cerreto e Angela Montanari - intervengono Dott.ssa Maria Barberio, docente Università Modena e Reggio relazione “Diritto e parità di genere nelle condizioni di lavoro”; Dott.ssa Delia Campanelli, già Direttore Generale Ufficio Scuola Regione Lombardia relazione “La Scuola e la formazione di generazioni libere e consapevoli”; Dott.ssa Mariangela Belloni, socia lavoratrice e membro Consiglio di Amministrazione Cooperativa Mag6 relazione “Mag6: la finanza e l'autogestione”. Ingresso libero - info: 0522672260 - www.comune.santilariodenza.re.it