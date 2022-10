Reggio, scuola allagata dai vandali: danni per 10mila euro

Vandali in azione nella notte e lezioni sospese per tutta la giornata di oggi all’Istituto professionale per i servizi socio-sanitari Galvani-Iodi di Reggio Emilia. All’apertura della scuola, personale e docenti hanno trovato il piano terra e gli interrati allagati, dopo che qualcuno aveva rotto i vetri delle colonnine antincendio collocando almeno 4 manichette all’interno di alcuni vasistas e davanti alle porte che danno sul retro dell’Istituto. L’acqua scorsa per diverse ore ha allagato il piano terra e intriso i solai della parte interrata, che ospita gli spogliatoi e l'archivio, anch’essi danneggiati.

Sul posto - oltre alle forze dell’ordine, a cui la dirigente scolastica ha sporto denuncia per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio - si sono subito recati il personale della Provincia di Reggio Emilia e di Rekeep, la ditta che ha in gestione il servizio di global service per gli edifici di proprietà dell’Ente provinciale.

Secondo una prima stima i danni ammontano a più di 10mila euro, ma grazie all’intervento di ripristino lunedì la scuola sarà già in grado di riprendere le attività. «Siamo molto amareggiati. Al netto del danno economico arrecato a scuola e alla comunità - ha detto il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni -, c'è una questione di principio a cui mai ci arrenderemo. Danneggiare uno spazio pubblico, e una scuola in particolare modo, significa non avere compreso nulla del mondo che ci circonda, del rispetto che dobbiamo alla cosa pubblica che per definizione è "di tutti". Con la ferma speranza che i colpevoli possano essere individuati e giustamente puniti, proseguiremo ora con ancor più determinazione i percorsi di lavoro istituzionale sui temi della prevenzione alle devianze giovanili», ha concluso Zanni.