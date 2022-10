Autocisa: code per lavori in diversi tratti verso Parma

Traffico oggi pomeriggio in Autocisa.

Verso Parma sono segnalati 4 chilometri di coda fra Pontremoli e Berceto e rallentamenti tra Borgotaro e Fornovo per lavori in corso.

Si segnala inoltre un chilometro di coda, sempre per lavori, fra il nodo con l'A12 e Aulla.

Traffico regolare nel tratto parmense dell'A1.