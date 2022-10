Due incidenti mortali a Pietrasanta in pochi minuti: muoiono due donne

Due incidenti stradali mortali si sono verificati quasi in contemporanea questo pomeriggio nel comune di Pietrasanta (Lucca), in Versilia. Nel primo incidente, avvenuto nella zona del cimitero, una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto ferito, e portato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale di Pisa, dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita contro un albero. Il veicolo ha poi preso fuoco. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Poco dopo, nello scontro tra un’auto e una moto, all’incrocio tra via Aurelia nord e via Ponte nuovo, è deceduta un’altra donna mentre il marito che viaggiava con lei è stato ricoverato in pronto soccorso all’ospedale Versilia. Intervenuti il 118 e i vigili urbani per i rilievi.