Guardare una foto e "sentire il silenzio": la mostra di Enzo Crispino, presentato da Barbaro (Csac) - Video

Una spiaggia deserta. Il temporale che incombe. C’è silenzio; nessuna presenza umana visibile. Solo sabbia e qualche oggetto “abbandonato”. Potrebbe essere estate - “messa in pausa” dal maltempo – oppure l'inizio di un autunno che del chiasso della Riviera lascia solo il ricordo.

Le fotografie di Enzo Crispino catturano un'istantanea di un giorno del 2017 su una spiaggia a Lido degli Estensi (Ferrara). Nella mostra “Il rumore del silenzio” a Bibbiano, i suoi 15 scatti evocano il silenzio – quasi palpabile, se ci si concentra ad osservare - e alla riflessione.

La mostra è aperta nei weekend alla galleria comunale “L'Ottagono” di Bibbiano, in piazza Damiano Chiesa 2. È stata inaugurata sabato 8 ottobre: con Crispino hanno dialogato il prof. Paolo Barbaro, responsabile degli Archivi fotografici contemporanei e agenzie dello Csac, il curatore Silvio Panini e l'assessore alla Cultura Matteo Curti.

Il titolo è ispirato a una poesia di Alda Merini “Ho bisogno di silenzio”, che Crispino ha recitato al pubblico. Barbaro ha tracciato un excursus sulla Fotografia e ha presentato le caratteristiche delle opere di Crispino (nel video, uno stralcio del suo intervento). Crispino ha esposto brevemente le sue riflessioni sul concetto del silenzio (nel video).

A mostra conclusa, hanno detto Panini e Curti, le fotografie saranno donate al Comune di Bibbiano, terminando così un “percorso” che le ha viste esposte, tra l'altro, negli Stati Uniti, in Francia, a Berlino, a Bergamo e in altre località. Il Comune troverà il giusto spazio per esporre in modo permanente questa serie fotografica.

Panini ha anticipato che nei prossimi giorni sarà presentato anche il libro sugli anni di attività dell'Ottagono (2011-2021) sotto la sua gestione. Per ogni autore passato dalla galleria ci sono 4 pagine di ricordi in parole e foto. In novembre, poi, a Bibbiano sarà ospitata la pittrice milanese Daniela Casadidio: “descrive zone particolari di Milano, c’è qualcosa anche lì che esce dal cuore”, spiega Panini. In dicembre gran finale del programma con una mostra di stampe originali di Giovan Battista Venturi, ora custodite alla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. E giovedì 13 ottobre è in programma la serata "Venturi legge Boiardo", dalle 20,45.

Orari di apertura

Sabato e domenica 10-12 e 16-18. Ingresso libero. E-mail: galleriaottagono@gmail.com.

Indice del video

0'-2'20” Paolo Barbaro spiega le foto di Crispino

2'21”-3'24" Enzo Crispino legge la poesia e spiega il suo concetto de “Il rumore del silenzio”