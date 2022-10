Traffico di eroina, due arresti a Boretto e Guastalla

Due cittadini di origine pakistana, un 45enne abitante a Guastalla e un 46enne residente a Boretto, sono stati arrestati in quanto la loro condanna è diventata definitiva nell’ambito dell’inchiesta Lot Bis. L’operazione, condotta anche nel reggiano nel marzo del 2019, aveva visto l’esecuzione di 31 misure cautelari personali (22 custodie cautelari in carcere e 9 obblighi di dimora) nei confronti dei membri dell’organizzazione criminale e il sequestro di beni per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. L’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, che aveva richiesto le misure cautelari, personali e reali, poi disposte dal GIP, aveva permesso di ricostruire l’operato di una stabile organizzazione criminale dedita al narcotraffico operante in varie zone d’Italia ma avente il proprio centro organizzativo ed operativo in Reggio Emilia e dotata di consolidati collegamenti con fornitori esteri.



Erano stati delineati i ruoli svolti da ciascun membro dell’organizzazione e fatta luce sulle modalità` eseguite dall’organizzazione criminale per far arrivare in Italia ingenti quantitativi di eroina proveniente dal Pakistan (tramite Grecia e Spagna). La droga giungeva in Italia via aereo utilizzando la tecnica del "body paker" ovvero l’ingerimento di ovuli di eroina alla partenza, poi essere espulsi una volta giunti a destinazione.