Incidente stradale a San Polo: grave un motociclista di 28 anni

Incidente stradale questa notte nel comune di San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, con un 28enne reggiano, residente a Campegine, che è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, il 28enne si trovava in sella al suo motorino, un Benelli, lungo la SP 513 R, con direzione Canossa. Giunto all’altezza della ristorante Pagoda, per cause ancora al vaglio dei militari, ha perso il controllo del motorino andando fuori strada. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma.