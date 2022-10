"Skipass - turismo e sport invernali": scatti dalla vetrina della neve più importante d'Italia - Gallery

Ancora due giorni per vivere “Skipass - turismo e sport invernali”. Dal 29 ottobre al 1 novembre a Modena Fiere inizia la stagione invernale. Skipass è da quasi trent’anni la vetrina della neve più importante d’Italia. Il salone sul territorio emiliano diventato punto di riferimento di professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi. La Gazzetta di Parma ha raccolto per voi una serie di scatti con alcuni dei grandi campioni presenti in fiera e con le belle hostess che, anche quest’anno, non mancano agli stand.