Crolla una palazzina nel Modenese: intervengono anche i vigili del fuoco di Parma

I vigili del fuoco di Parma stanno intervenendo in queste ore nel Modenese, in supporto ai colleghi del comando locale, in seguito al crollo di un casolare, avvenuto nella notte. E' avvenuto a San Possidonio, località della Bassa modenese fra Concordia e Mirandola.

Alle 5 sono partiti da Parma vigili del fuoco, anche con i cani, specializzati nella ricerca di persone.

Foto d'archivio