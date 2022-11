A Reggio Emilia una svastica su un simbolo della Resistenza

BOLOGNA, 06 NOV - Una svastica, disegnata con una bomboletta spray nera, è stata tracciata ieri a Reggio Emilia, su una 'mattonellà con una bandiera tricolore e al centro la stella dei partigiani. Si tratta di un’installazione, come spiegano i quotidiani locali, realizzata nei mesi scorsi da 42 bambini e ragazzi di varie nazionalità nell’ambito del progetto 'Crescere con l’artè, che ha decorato 400 numeri civici con mattonelle realizzate in ceramica con i disegni delle bandiere delle 22 nazioni dalle quali provengono i ragazzi partecipanti al progetto, in alcuni quartieri della città, come il Foscato (dove è avvenuto l’episodio).

E’ il secondo caso simile che capita a Reggio Emilia nel giro di pochi giorni. Qualche giorno fa, infatti, una svastica con un pennarello verde era stata disegnata sui gradini monumentali di piazza Prampolini che danno accesso al sagrato della Cattedrale.