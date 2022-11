Incidente sul lavoro nella notte: morta una 50enne in una vetreria nel Piacentino

Gravissimo incidente sul lavoro nella notte. In base alle prime informazioni, fra le 2,30 e le 3, una 50enne di una vetreria a Borgonovo Val Tidone, nel Piacentino, ha perso la vita intrappolata in un macchinario. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti.