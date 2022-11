Passa sotto le sbarre: anziano travolto dal treno a Calvisano sulla Brescia-Parma

Dramma lungo i binari della Brescia-Parma a Calvisano, nella bassa bresciana.

Un anziano è stato travolto da un treno poco prima delle 19: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe attraversato i binari all’altezza del passaggio a livello senza accorgersi dell’arrivo del convoglio.

L'impatto è stato molto forte e per l’uomo, residente in paese, non c'è stato nulla da fare.

E’ stato interrotto, temporaneamente, un tratto della linea ferroviaria Brescia-Parma.