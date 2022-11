Manichino di Giorgia Meloni a testa in giù al corteo dei Collettivi: polemiche

Un manichino con le sembianze della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con indosso abiti militari, è stato appeso a testa in giù durante una manifestazione organizzata dal collettivo Cua e dal Laboratorio Cybilla a Bologna. L’azione, documentata sulle pagine social degli attivisti, è stata organizzata sotto le Due Torri, in Piazza di Porta Ravegnana durante un corteo, per le vie del centro, contro i rincari e, come recitava uno slogan «per una bella vita», cui hanno partecipato circa 200 persone.



Il collettivo contro il "decreto anti-rave"

«La Meloni non è la benvenuta - si legge nel post su Facebook che accompagna le foto dell’azione organizzata in centro nel tardo pomeriggio - a pochi giorni da un decreto "anti-rave" ci troviamo nuovamente ad invadere le strade di Bologna. E’ facile attaccare mediaticamente la movida, la socialità per privarci della nostra libertà di creare antagonismo. Questo abuso nei confronti della dissidenza travestito da decreto è in realtà l’ennesima norma securitaria agita da un governo fascista che ci vuole obbedienti, silenziose e, di fatto, oppresse».

Nel post gli attivisti aggiungono: «Tra poche settimane, per l'inaugurazione del Tecnopolo e di uno tra i cinque computer più potenti al mondo arriverà in città Giorgia Meloni. Ma non sarà mai la benvenuta a Bologna e da nessun’altra parte. Rifiuteremo la Meloni, rifiuteremo l’elite che inaugurerà il Tecnopolo e ci riapproprieremo di quelle risorse».

Il corteo dei collettivi, organizzato a partire dalle 17, si è mosso da Piazza Verdi, cuore della cittadella universitaria di Bologna, per attraversare le vie del centro cittadino, ed è stato scortato dalle Forze dell’ordine.

Polemiche

Quanto accaduto a Bologna ha scatenato le polemiche e condanne bipartisan. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha commentato: «La nostra città ieri sera è stata vittima di un gesto di violenza inaccettabile. Come sindaco e cittadino di Bologna, non solo condanno con fermezza, ma chiedo che i responsabili vengano identificati e che provvedimenti seri siano assunti dalle autorità competenti. Non ci può essere tolleranza, nè comprensione».

Il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Il gesto è gravissimo. Il silenzio di alcuni esponenti politici lo è ancor di più».

Mariastella Gelmini, portavoce di Azione: «Grave l’episodio avvenuto ieri a Bologna nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui va tutta la mia solidarietà. Violenza, odio e minacce sono inaccettabili e vanno sempre condannate con fermezza».