Saman: arresto del padre, si lavora per canali diplomatici

Si lavora attraverso canali diplomatici per valutare come notificare a Shabbar Abbas il mandato di cattura internazionale emesso per l’omicidio della figlia Saman, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) la notte del 30 aprile 2021 dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Il padre della 18enne, come riferito ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado è stato arrestato in Pakistan, dove era fuggito con la moglie il primo maggio 2021, per una frode ai danni di un connazionale. La moglie Nazia Shaheen risulta ancora a piede libero.

I due sono entrambi rinviati a giudizio a Reggio Emilia, in seguito alle indagini di Procura e carabinieri che li accusano di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere in concorso con altri tre parenti, uno zio e due cugini di Saman che invece si trovano in carcere in Italia. Nei confronti dei due coniugi latitanti l’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia aveva firmato la richiesta di estradizione. (ANSA)