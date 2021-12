Zebre e Benetton, biglietti omaggio per la sfida a Moletolo

«Gazzetta di Parma» riserva una nuova imperdibile iniziativa ai suoi affezionati lettori.

Di mezzo, questa volta, c’è lo sport. Anzi una vera eccellenza dello sport, come le Zebre Parma, protagoniste del prestigioso torneo internazionale dello United Rugby Championship (URC) che abbraccia le migliori sedici formazioni di Italia, Galles, Scozia, Irlanda e Sudafrica. Per gli abbonati carta e digitale del nostro quotidiano ci sarà infatti la possibilità di assistere gratuitamente alla grande sfida tra Zebre e Benetton Rugby, in programma venerdì 24 dicembre con inizio alle 14 allo stadio Lanfranchi di Moletolo.

L’incontro è valido per l’ottavo turno dello United Rugby Championship e rappresenta il venticinquesimo derby che metterà di fronte le due formazioni italiane, capaci fra le propria fila di annoverare la quasi totalità dei giocatori che vestono la maglia della Nazionale azzurra.

Un match dunque estremamente ricco di duelli individuali e spunti tecnici, anche in vista dell’inizio (a febbraio) del Sei Nazioni.

I biglietti riservati agli abbonati della «Gazzetta di Parma», sono disponibili fino a esaurimento posti. Per richiederli è necessario inviare una mail all’indirizzo eventi@gazzettadiparma.it, specificando nome e cognome dell’abbonato e dell’eventuale accompagnatore. Solo chi riceverà una mail di conferma entro la giornata di domani, potrà partecipare.

V.R.