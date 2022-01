Gli abbonati della Gazzetta in visita alla mostra di Mike Nelson

Nuovo appuntamento, oogi, per gli abbonati di Gazzetta di Parma (cartaceo e on line) con la visita guidata alla mostra “The House of the Farmer” di Mike Nelson al Palazzo dell’Agricoltore.

Un percorso dal duplice interesse poiché offre la possibilità di andare alla scoperta non solo della monumentale installazione dell’artista britannico che affonda le radici nella storia dell’edificio riflettendo sul ruolo politico, economico e sociale ricoperto in 82 anni dalla costruzione, avviata nel 1939.