Una tappa al Pedale Veloce

Al civico 29 di borgo Bernabei c’era l’osteria da Quinto. E' qui che inizia la storia del circolo Pedale Veloce, da un piccolo mondo rinchiuso in una stanza senza finestre, quattro tavoli bisunti e una decina di sedie sgangherate. Ed è qui che nel 1948 un gruppo di ex partigiani ha fondato il circolo «Stella Rossa», che poi ha mutato il nome nel meno compromettente «Taverna Rossa» e infine in «Pedale Veloce».

Oggi non pedala più nessuno, ma i 180 soci del circolo sono comunque molto attivi e mantengono vivo questo pezzo di storia dell'Oltretorrente. Domani, martedì 15 febbraio, la nuova puntata che la Gazzetta dedica ai circoli avrà come protagonista proprio il Pedale Veloce.