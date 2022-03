Indomita, come in famiglia

La lunga storia dell'Indomita raccontata dai suoi protagonisti. Domani pubblicheremo il reportage dedicato al circolo di via Toscana. Dalla nascita ai successi nel mondo dello sport fino ai giorni nostri. Dopo la batosta in seguito all'emergenza sanitaria, l'obiettivo è rilanciare attività e campagna acquisti. «Qui lo sport - dice il presidente Carpi - è rimasto un lontano ricordo, ci limitiamo a burraco e gare di briscola, ma puntiamo sulla socialità, soprattutto per il periodo estivo, quando possiamo usare appieno lo spazio esterno, in parte coperto, che per noi è prezioso e che vorremmo potere utilizzare ancora di più con coperture temporanee, esteticamente gradevoli e funzionali».