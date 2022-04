Al cinema con la Gazzetta: biglietti gratis per 50 lettori. Come fare per averlo

Al cinema con la Gazzetta: ingresso gratis per 50 nostri lettori. Martedì al cinema Astra verrà proiettato, infatti, in anteprima nazionale «Finale a sorpresa» («Competencia oficial», in concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia), la scatenata commedia di Mariano Cohn e Gaston Duprat con Penelope Cruz nelle vesti di una regista e Antonio Banderas e Gaston Duprat in quelle di due grandi attori rivali. I primi 50 lettori della Gazzetta di Parma che si recheranno domenica - dalle 16.30 alle 22 - alla biglietteria del cinema con una copia del 10 aprile del nostro quotidiano potranno ritirare un biglietto gratuito per l'anteprima di martedì.