La «Via degli Dei»: la nuova guida di Greci in vendita da oggi con la Gazzetta

Dagli affascinanti portici di Bologna alla bellezza disarmante di Firenze, un viaggio a piedi di sei giorni «da piazza a piazza» attraverso l’Appennino. E' al sentiero a tappe la Via degli Dei che è dedicato la nuova guida di Andrea Greci, edita da Idea Montagna e disponibile in edicola con Gazzetta di Parma a un prezzo esclusivo (14 euro più il prezzo del quotidiano).

Il volume descrive in ogni minimo dettaglio le tappe del percorso, anche con l’ausilio di schede tecniche, di profili altimetrici e cartine. Il libro però vuole però anche emozionare e fare sognare, grazie al ricco corredo fotografico, mentre numerosi approfondimenti culturali accompagnano il lettore e il camminatore alla scoperta di borghi, castelli, monasteri e riserve naturali. Il volume sarà presentato in modalità remota martedì 19 aprile (dalle 18,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook della Gazzetta di Parma) con interventi dell'autore Andrea Greci, Francesco Cappellari, editore di Idea Montagna, Gianfranco Bertè, vicepresidente Cai Parma. Susanna Bertè riporterà la sua esperienza lungo il cammino, mentre l’Associazione InfoSasso racconterà cosa significa coordinare la gestione e la promozione della Via degli Dei. L’incontro sarà moderato da Sabrina Schianchi, responsabile marketing e delle iniziative editoriali di Gazzetta di Parma.