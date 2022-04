Lungo i sentieri della Resistenza: il secondo volume

A tre anni dalla pubblicazione del volume «Montagne partigiane», esce in edicola con la Gazzetta di Parma (a 10 euro più il prezzo del quotidiano), in occasione del prossimo 25 aprile, festa della Liberazione, «Montagne partigiane 2 - Sentieri della Resistenza nell’Appennino parmense», una nuova raccolta di itinerari escursionistici sui luoghi della guerra partigiana contro i nazifascisti sulle nostre terre alte.



Il libro, che nasce dalla collaborazione tra il Club alpino italiano e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma, è curato, come il precedente, da Andrea Greci nella parte escursionistica e da Marco Minardi, direttore dell’istituto parmigiano, per quanto invece riguarda la parte storica. Il volume verrà presentato giovedì alle 18 al Palazzo del Governatore di piazza Garibaldi, con la presenza degli autori del volume, dei presidenti del Club alpino italiano e dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma, e dell’assessore alla Cultura Michele Guerra.



Il volume raccoglie venti itinerari, la metà dei quali ad anello, distribuiti tra la fascia collinare e la parte più montuosa della provincia, con alcuni «sconfinamenti» nel genovese ed in Lunigiana per sottolineare i contatti, gli scambi, i collegamenti tra i nuclei partigiani sull’Appennino Settentrionale. Il libro è arricchito, come in occasione del precedente volume, da racconti brevi di vita partigiana scritti da Lorenzo Lasagna, Nicola Maestri e Gian Domenico Pedretti e viene valorizzato dal patrocinio delle associazioni partigiane di Parma (Anpi, Anpc e Alpi). r.c.