Nel mondo piccolo degli orti sociali Comincia il viaggio della Gazzetta

Alla scoperta del mondo piccolo degli orti sociali. Un mondo che non è poi così piccolo, se consideriamo che sono circa duemila i coltivatori diretti che zappano, seminano, innaffiano e raccolgono i frutti del lavoro nei sette orti comunali di Parma.

Il viaggio della Gazzetta comincia domani con un volo ad ampio raggio per scoprire gli orti sociali: dove sono, come funzionano, a chi vengono assegnati e con quali regole i mini-appezzamenti da 50 metri quadrati che portano sulla tavola di tante famiglie patate, pomodori e zucchine fai da te, trattate in modo naturale, e soprattutto buone perché create con le proprie mani. La pagina di domani è dedicata in buona parte al ruolo fondamentale svolto da Ancescao, l’associazione che coordina orti sociali in tutta Italia, guidata a Parma da Benedetto D’Accardi, che in questa pagina introduttiva illustra pregi, difetti, progetti per il futuro e problematiche degli orti sociali di Parma, creati da Mario Tommasini circa mezzo secolo fa, per dare più vita agli anni di chi ha i capelli bianchi.



Il viaggio negli orti entrerà nel vivo mercoledì prossimo con la pagina dedicata al primo dei sette orti sociali presenti sul territorio comunale, e proseguirà ogni mercoledì, fino al 31 agosto. Di ogni orto collettivo si racconteranno le origini, l’evoluzione, la situazione oggi, i pregi e i difetti di ogni struttura vista con lo sguardo del cronista. Si parlerà di ciò che viene coltivato, delle dinamiche e dei rapporti non sempre facili all’interno dei gruppi, di com’era bello un tempo e di quanto sia più faticoso oggi fare di questi luoghi uno spazio di socialità, dei soldi che mancano e delle improvvisate club house che cadono a pezzi, dei coltivatori «professionisti» e di quelli che lasciano campo libero alle erbacce. E non mancheranno le voci degli ortolani: sono loro gli autori che firmano questo piccolo mondo bucolico nel cuore della città.