Parmigiano e Prosciutto: giovedì e venerdì due inserti speciali

Un inserto dedicato alla festa del Parmigiano e un altro per il Festival del Prosciutto. Domani e venerdì doppio appuntamento per presentare due eventi importanti per i due prodotti tipici più importanti del settore agroalimentare parmense. Per quel che riguarda il Parmigiano nell'inserto in edicola domani presenteremo la festa in programma a partire da venerdì a Monticelli e che continuerà per quasi un mese non solo a Montechiarugolo ma anche a Bibbiano, in provincia di Reggio. Ma sarà anche l'occasione per fare il punto sulla situazione di questo comparto con interviste e analisi dell'andamento del settore. L'inserto di venerdì sarà invece dedicato al tradizionale Festival del Prosciutto in programma a Langhirano per due fine settimana. Anche in questo caso nell'inserto i lettori troveranno il programma ma anche analisi e interviste.