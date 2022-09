In bici alla scoperta degli alberi monumentali

Riprendono gli appuntamenti dopo la pausa estiva riservati agli abbonati di Gazzetta di Parma, cartaceo e digitale, coordinati da Sabrina Schianchi, responsabile marketing del quotidiano cittadino.



In sella alla loro bicicletta giovedì prossimo, con la guida dell’agronomo Mauro Carboni, gli abbonati potranno scoprire gli alberi monumentali della zona sud della città partendo da piazza della Pace, il luogo in cui si era concluso il precedente tour di luglio e dove ancora troneggiano quattro platani d’inizio Ottocento. Si proseguirà poi per Palazzo Soragna, sede dell’Unione parmense degli industriali, dove nel cortile interno è possibile ammirare un olmo bianco, originario del nord Europa, il più grande della nostra provincia. Seguirà una sosta a Palazzo Lampugnani, in via Repubblica, dove si trova un sontuoso tasso, stranamente a fusto unico, forse il primo ad essere innaffiato con acqua corrente, essendo il palazzo uno dei pochi che già nel 1722 poteva godere di questo privilegio. L’itinerario si concluderà in Cittadella passando per viale delle Rimembranze. Qui, esattamente 100 anni fa, su sollecitazione dell’allora sottosegretario al ministero dell’Istruzione, le scolaresche si facessero promotrici di creare la strada o il parco delle Rimembranze in memoria dei caduti nella Grande guerra. A Parma si decise di alberare un intero viale a sud della città e parallelo allo storico Stradone, di Bagolari, ancora oggi testimonianza della storica scelta.



Il ritrovo è alle 16.30 in piazza della Pace (sotto il monumento al Partigiano). il tour durerà circa un'ora e 30 minuti. Per iscriversi occorre inviare un’email a eventi@gazzettadiparma.it, indicando il nome e il cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore. In caso di maltempo il tour sarà annullato e ne verrà data ai partecipanti diretta comunicazione. s.pr.