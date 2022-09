Rugby, sfida fra le Zebre e gli irlandesi: biglietti gratis per i nostri abbonati

Una grande giornata di festa per tornare ad abbracciare i tifosi dopo la pausa estiva. Un lunghissimo «terzo tempo» che prenderà avvio già prima del calcio di inizio della sfida tra Zebre e Leinster e che accompagnerà il pubblico del Lanfranchi fino al post-gara.

Sabato 17 settembre le Zebre, in collaborazione con i «Delinquenti prestati al mondo della palla ovale», l’associazione culturale Vinylistic, il locale di Parma Bread e il partner del club Amoretti Cibi d’Autore, hanno organizzato un evento per inaugurare la stagione 2022/23 allo stadio Lanfranchi di via San Leonardo 110/a. In occasione del primo turno dello United Rugby Championship, che alle 14 vedrà Sisi e compagni sfidare gli irlandesi del Leinster, il gruppo dei «Delinquenti» animerà le attività della Cittadella del Rugby di Parma, intrattenendo i tifosi prima, durante e dopo la gara con i Dubliners.

Interviste ai tifosi, contest all’intervallo, giochi, intrattenimento musicale e altre iniziative faranno da cornice alla gara. Poi la festa si sposterà sul sintetico alle spalle della tribuna ovest con l’immancabile terzo tempo in compagnia degli atleti delle Zebre e una postazione di dj set ad animare la serata e i tanti ospiti allo stadio.

Come da tradizione rugbistica, non mancherà l’offerta food & beverage che per tutta la stagione sarà curata da Amoretti Cibi d’Autore in collaborazione col locale di Parma Bread.

Per celebrare l’evento, una speciale promozione è stata riservata agli abbonati della «Gazzetta», i quali potranno assistere gratuitamente all’incontro con il Leinster. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento posti: per richiederli inviare una mail all’indirizzo eventi@gazzettadiparma.it, specificando nome e cognome dell’abbonato e dell’eventuale accompagnatore. Solo chi riceverà una mail di conferma entro mercoledì 14 settembre potrà partecipare.